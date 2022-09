Sorrento, il "Lemonjazz 2022" con Galliano, Bastianich, Mancuso e Naturally 7 Dal 10 al 18 settembre a Villa Fiorentino la kermesse musicale giunta alla quarta edizione

Inizia il 10 settembre e durerà fino al 18 la quarta edizione del "Lemonjazz Festival 2022" in programma nella Villa Fiorentino. Protagonisti dell'evento che si svolge nell'agrumeto della Villa sede della Fondazione Sorrento un gruppo di musicisti di primissimo livello: lo stile francese di Richard Galliano, la classe americana e partenopea di Joe Bastianich & Terza Classe, il prodigioso Matteo Mancuso e i vocalist più apprezzati del momento, i Naturally 7.

Come per le precedenti edizioni la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un appuntamento artistico musicale, ma anche un momento di omaggio al tipico limone sorrentino, “l’oro giallo” del territorio, in un’atmosfera unica.

Il 10 settembre è di scena Richard Galliano, un artista dallo stile inconfondibile che già a 4 anni studiava pianoforte e fisarmonica e oggi vanta 50 anni di carriera durante i quali ha pubblicato altrettanti album. Numerose le collaborazioni con artisti di fama e nel 1980 incontra Astor Piazzolla che gli consiglia di creare lo stile francese “New Musette”, così come lo stesso Piazzolla ha creato il “New Tango” argentino.

Joe Bastianich & Terza Classe seguiranno l’11 settembre. Sì, è lui, il Bastianich di Masterchef. Dall'incontro tra l'imprenditore-cantante-musicista e il gruppo napoletano nasce un mix di suggestioni, generi e melodie che fanno da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee.

Matteo Mancuso, in programma il 17 settembre, è considerato un fenomeno. Al Di Meola lo definisce "un talento assoluto, ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui”.

L’ultimo appuntamento è il 18 settembre con i Naturally 7, un gruppo statunitense con un distinto stile a cappella chiamato Vocal Play. Nativi di New York, oggi sono conosciuti nel mondo grazie al loro stile unico in fatto di armonia nel canto a cappella e per aver cantato/ suonato con Michel Bublè, registrando insieme a lui il cd Crazy Love.

Lemonjazz Festival è organizzato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento. I concerti si terranno alle ore 21 e il costo del biglietto è di 15 euro. Info anche sul sito lemonjazz.org.