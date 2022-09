"A Scampia spaccerebbero utero in affitto", De Girolamo si scusa "Ma non basta" La ex ministra ammettte che il riferimento a Scampia era inopportuno e in un video: Verrò da voi

Esplode la polemica per le parole pronunciate dall'ex parlamentare e ministra Nunzia De Girolamo durante la puntata del 15 settembre di Piazzapulita, su La7. «Sono contraria alla gestazione per altri - aveva detto - ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione».

Nel quartiere a Nord di Napoli le parole della De Girolamo hanno sctenato molte reazioni. E anche per l'assessore al welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese sono: "Parole gravissime dette innanzitutto da una donna, le donne di Scampia sono dei veri e propri giganti".

Trapanese ha chiesto scuse pubbliche: «Scampia è uno dei quartieri di Napoli che ha pagato il prezzo più caro a causa dell'abbandono delle periferie da parte delle istituzioni. Nunzia De Girolamo, che delle istituzioni ha fatto parte nel corso della sua esperienza politica da ministra, questo dovrebbe saperlo e molto bene». Negli ultimi anni è cambiato molto, e le donne sono il cuore, l'anima e il coraggio di questo cambiamento».

L’ex parlamentare e ministra ha però poi chiarito la sua posizione, replicando anche all’assessore Trapanese col quale ha parlato al telefono in mattinata, prima di registrare il video postato su Instagram nel quale annuncia anche che sarà presto a Scampia «accompagnato da Luca per incontrare le donne del posto». «Una mia frase fuori dal contesto e ovviamente strumentalizzata sta creando la solita bufera social», ha precisato De Girolamo.

«È evidente che io mi stavo riferendo alle difficoltà immense delle donne e la mia storia in tema di riconoscimento dei diritti parla per me molto più di una pioggia di post di insulti. Ho una discreta esperienza per capire che siamo a pochi giorni dal voto. Il riferimento a Scampia era inopportuno - ammette la De Girolamo - e non era mia intenzione toccare o urtare la sensibilità di persone delle quali io conosco difficoltà e problemi molto più di qualche censore da salotto o da tastiera. Se è accaduto me ne dolgo con quelle persone, perché ovviamente io mi riferivo alle donne della criminalità. Non ho nulla da dire invece a chi è alla disperata ricerca di polemiche con l'illusione di guadagnare qualche consenso in più. A tutti costoro non ho nulla da dire se non che quando vogliono e come vogliono sono disponibile a un confronto pubblico su un tema che studio da molti anni. Loro, non so».

Scuse accettate ma la ferita resta e per il parroco di Scampia non basta. Don Aniello Manganiello, che per anni è stato parroco al rione don Guanella commenta le parole pronunciate dall'ex parlamentare. «In questo quartiere la stragrande maggioranza delle donne non hai mai avuto a che fare con vicende di droga. Ma c'è purtroppo questo brutto vizio di dire frasi ad effetto per avere un po' di visibilità in più».

Don Aniello arriva anche a proporre «uno sciopero da parte dei telespettatori ogni volta che si sentono in televisione frasi come queste che non hanno alcun riscontro».

Mariarosaria Marino, mamma di Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia 2021, e consigliera dell'ottava municipalità di Napoli si dice indignata dalle dichiarazioni dell’ex ministro e parlamentare di centro destra Nunzia De Girolamo, ed è intervenuta per difendere le donne di Scampia.

“Lo dico io alla De Girolamo chi sono le donne di Scampia. Sono donne che si spaccano la schiena per mandare avanti i nostri figli e la nostra famiglia. Io, e come me tantissime, ho scelto la strada più difficile ma quella pulita, lo sappia bene. Basta con questi pregiudizi, stiamo facendo di tutto per assicurare un futuro ai ragazzi di questa terra. Noi qui abbiamo dovuto superare e superiamo tanti problemi ma non abbiamo scelto le strade più semplici” – ha detto la Marino all’Ansa. “Venga a casa mia la De Girolamo, le farò vedere la vera Scampia, non quella che sta sono nella sua fantasia. Purtroppo qualcuno (non lo voglio nemmeno nominare per non fargli pubblicità) ci ha lasciato questo marchio ma qui la realtà è diversa. C’è chi fa di tutto, fa sacrifici, per fare in modo che sia diversa” – ha concluso.