Sorrento, 10.a edizione del Premio Internazionale di Ecologia, Verde e Ambiente A Villa Fiorentino domenica 30 ottobre ore 10 la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

Domenica 30 ottobre alle ore 10 a Villa Fiorentino si terrà la cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio Internazionale di Ecologia Verde e Ambiente organizzato dall'Associazione VAS, Verdi Ambiente e Società.

I Premi dell'edizione 2022 saranno assegnati a:

Padre Alex Zanotelli - Curatore di Pace

Fridays For Future Italia

Davide De Laurentis - Vice Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Cristina Casalone, responsabile scientifica dell’Ufficio per la cooperazione internazionale Mediterranea, “Stor - Ufficio tecnico e scientifico REMESA”

Paolo Itri - Magistrato

Peppe Zullo - Cuoco Contadino

Gianni Barbacetto - Giornalista

Giovanna Vega - Consigliera della Corte Suprema di Cassazione

Associazione Roma Salva Cibo – ReFoodGees

Alfonso Iccarino - Chef

Menzioni speciali per i soci Vas:

Sabrina Albanesi, Carmine Quintiero, Giuseppe Marrone, Maurizio Paffetti, Pierluigi Rainone.

La Giuria del Premio è composta da: Antonio Esposito, Rosario Fiorentino, Alfio Rizzo, Maurizio Paffetti, Guido Pollice, Pino Boccia, Loredana De Petris.

Sono previsti gli interventi di Massimo Coppola Sindaco di Sorrento; Stefano Zuppello, Presidente Nazionale di VAS; Antonio Esposito, ex Presidente Il Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione; Loredana De Petris, Senatrice della Repubblica, Eduardo Fiorentino, Assessore ad dissesto idreologico, Sorrento.