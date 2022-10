Sorrento, al "G. Salvemini" la giornata "Usa bene la testa, usa bene il denaro" Mercoledì 26 ottobre al Liceo Scientifico l'educazione finanziaria insegnata ai ragazzi

Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, un'iniziativa che il Governo promuove nel mondo della scuola con lo slogan "Usa bene la testa, usa bene il denaro" per informare gli studenti sull'uso del denaro e sulle orami tante modalità con cui si possono fare acquisti, transazioni grazie alle tecnologie digitali.

E' inoltre l'occasione per far conoscere ai ragazzi il funzionamento degli istituti bancari e come si gestiscono i diversi rapporti per finanziamenti, mutui e così via.

Insomma la parola d'ordine è "responsabilizzare" e fornire le conoscenze fondamentali per muoversi consapevolmente sul mercato.

L'Associazione Altroconsumo della Campania e la Banca Popolare del Mediterraneo hanno organizzato un incontro formativo dedicato agli studenti del Liceo "Gaetano Salvemini" di Sorrento grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, Patrizia Fiorentino, che ha ritenuto utile far partecipare gli studenti a questa iniziativa nazionale.

Valeria Riccardi, responsabile di Altroconsumo Campania e componente della direzione nazionale dell'associazione, sottolinea che "...si tratta di un'iniziativa molto interessante che ha trovato immediato interesse nei ragazzi laddove abbiamo già organizzato questi incontri. Del resto i nostri studenti hanno una avanzata familiarità con la gestione di pagamenti che attuano con i loro cellulari e utilizzando carte di pagamento, quindi è importante renderli più consapevoli sul loro uso, informarli dei rischi che ci sono quando si utilizzando determinati circuiti. Insomma avere più chiare le idee per essere consumatori informati e responsabili e quindi agire in modo più sicuro. Inoltre conoscere il mondo degli istituti di credito, le banche, come funzionano e come bisogna interfacciarsi con esse quando si chiede un prestito, si vuole fare un mutuo, quando si deve aprire un conto corrente o fare un bonifico. Ringrazio la Preside Fiorentino per la disponibilità e il dott. La Cava della Banca del Mediterraneo che sarà relatore insieme alla responsabile nazionale di Altroconsumo Anna Vizzari che, in collegamento online, si confronterà con i ragazzi utilizzando anche una piattaforma-gioco".