Sorrento, finali nazionali del concorso "Barmen" nel segno del bere consapevole Dal 28 al 30 novembre la rassegna Aibes, l'associazione italiana barman, per la quarta volta

Dal 28 al 30 novembre si svolgono in città le finali nazionali dei concorsi dedicati ai barmen, rassegna del comparto ospitalità e del piacere del bere consapevole promossa dall'Aibes, l’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori fondata il 21 settembre 1949.

Sorrento ospita per la quarta volta le finali nazionali

La Campania per la quinta volta ospita le Finali nazionali e per la quarta volta a Sorrento, Nella “Terre delle Sirene” si sono svolte già le edizioni del 2002, 2009 e 2012. A colpi di shaker si sfideranno più di 130 concorrenti provenienti dalle selezioni regionali di tutta Italia e saranno capitanati dal presidente nazionale Angelo Donnaloia e da tutti i consiglieri nazionali. “Il Convegno e il Concorso Nazionale Aibes 2022, che giunge alla settantatreesima edizione – sottolinea Angelo Donnaloia - è da sempre un’occasione speciale per tutti i soci. Per l’assemblea nazionale, per la competizione che vedrà gareggiare tutti i nostri Bartender campioni Regionali, ma ancora di più è l’occasione per incontrarci, confrontarci e fare il punto della situazione sul mondo del bartender. Quest’anno il Convegno si svolgerà al Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. Sono sicuro di vedere molti bartender Soci e non, ma anche curiosi appassionati del buon bere. In questi ultimi anni abbiamo lavorato duramente per riportare l’AIBES al ruolo e al prestigio che merita, rispettando il passato ma con occhi rivolti al futuro e all’innovazione”.

Alla kermesse i maggiori rappresentanti delle grandi aziende di settore

All’importante kermesse interverranno inoltre il presidente mondiale I.B.A. Giorgio Fadda e i maggiori rappresentanti delle più Grandi Aziende Mondiali del settore. Al Concorso di saranno 7 diverse finali e la più importante sarà la finale dell’ICC, Italian Cocktail Championship, il cui Vincitore rapprenderà l’Italia Concorso Mondiale del prossimo anno. “Siamo orgogliosi di organizzare questo importante evento – dice Luigi Gargiulo fiduciario della Campania - e desidero ringraziare il sindaco Massimo Coppola e l’amministrazione per averci concesso il patrocinio che valorizza ancora di più la nostra azione e il socio onorario Salvatore Acampora e la proprietà del Grand Hotel Vesuvio per la consueta e squisita disponibilità ad ospitare la manifestazione. Sono certo che con il notevole apporto del gruppo di lavoro dei Barmen campani manterremo alto il nome dell’accoglienza del popolo campano e sorrentino”.

IL PROGRAMMA

LUNEDI 28

14:00 Arrivo di concorrenti e delegati

15.00 Assemblea Nazionale dei Soci AIBES

17:30 Masterclass FABBRI

18:00 Last Call competition

20:30 Aperitivo by FABBRI

21:00 Dinner

23:00 Drinks & Music - Flair Competition

MARTEDI 29

8:30 Angelo Zola competition - Esami orali

10:00 Finale RCR Competition LASCIA IL SEGNO

11:00 Finale COCKTAIL CLASSIC Aspiranti Barman Junior & Allievi scuole Alberghiere

12:00 Premiazioni RCR Competition, Premiazioni Cocktail Classic

12:15 Masterclass FLAMIGNI

13:00 Lunch

14:00 Apertura Congresso Nazionale AIBES 2022 - Inizio Finali Nazionali

19:00 Angelo Zola Competition

20:00 Apertivo by CASONI

20:30 Dinner

23:00 Drinks & Music by FABBRI

MERCOLEDI 30

10:00 Challenge Team Competition Gruppo I

12:30 Lunch

14:00 Riunione Soci Sostenitori

14:45 COGNAC tra presente e future… EDUCATIONAL CON DEGUSTAZIONI GUIDATE a cura di Luca Di Francia

15:30 Challenge Team Competition Gruppo II

19:30 Premiazioni Barman dell’anno MIXE

Premiazioni Finalista Nazionale e Challenge Team

20:00 Aperitivo by CAMPARI

20:30 Gala Dinner by CAMPARI

23:00 Finalissima Cocktail Competition

23:30 Party & Live Music