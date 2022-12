"I muri cadranno come castelli di carta", concorso contro il bullismo Entro il 22 dicembre la scadenza per presentare le proposte di logo da parte delle scuole



L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” e la Cooperativa Oltre i Sogni, con il partenariato dell’I.C.Buonocore-Fienga, l’I.C.Costiero, l’Istituto Polispecialistico San Paolo e L’IPSSEOA F. De Gennaro, nell’ambito del progetto “I muri cadranno come castelli di carta”, promuovono il concorso “Una Bandiera contro il bullismo e il cyberbullismo" volto a creare un Logo contro il Bullismo e il Cyberbullismo.

Un'iniziativa dell'Azienda Consortile con Oltre i Sogni e le Scuole

Considerato che famiglia e istituzione scolastica rappresentano le principali agenzie educative, il progetto si rivolge agli alunni, alle famiglie e ai docenti, allo scopo di informare e sensibilizzare sul tema del bullismo e cyberbullismo e fornire ai ragazzi gli strumenti per affrontare le situazioni di difficoltà e a genitori e docenti quelli per intuire il disagio dei ragazzi.

Il Concorso per la creazione del Logo contro il bullismo è riservato a tutti gli alunni della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado iscritti nel corrente anno scolastico.

Entro il 22 dicembre la consegna degli elaborati

I loghi dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 22 dicembre 2022. Gli elaborati potranno essere caricati sul sito ufficiale del progetto www.unabandieracontroilbullismo.it nella sezione “Carica elaborato” mediante l’apposito form a cui è possibile accedere tramite un qualsiasi account google o inviati a mezzo pec al seguente indirizzo postmaster@pec.oltreisogni.org.

Al termine della presentazione delle opere, saranno pubblicati sul sito ufficiale www.unabandieracontroilbullismo.it tutti gli elaborati partecipanti al concorso e sarà aperta una votazione pubblica per eleggere il logo preferito. Sarà possibile votare l’opera preferita nella sezione del sito “Vota la Bandiera” e sarà possibile esprime un max di 1 voto per ogni account google. La votazione sarà chiusa il 7 gennaio 2023.

I voti acquisiti dal sito andranno ad aggiungersi per il 50% ai voti della commissione giudicatrice che esaminerà gli elaborati sulla base di specifici criteri, consultabili sul sito ufficiale. L’elaborato migliore sarà premiato dal Presidente della cooperativa Oltre i Sogni nel corso di un evento pubblico. Il logo vincitore sarà inoltre stampato sulle bandiere che saranno distribuite a tutte le scuole del territorio.