Alluvione di Casamicciola, la Procura libera le salme per i funerali La decisione dei pm partenopei: ipotesi esequie di Stato, ma l'ultima parola spetta alle famiglie

La Procura di Napoli ha liberato le salme delle 11 vittime accertate dell'alluvione di Casamicciola. Ultimati gli accertamenti, gli inquirenti hanno deciso di restituire i corpi ai familiari. Sarà dunque possibile celebrare i funerali, anche se non c'è ancora una data stabilita.

Ipotesi funerali di Stato, ma decidono i familiari

Tra le ipotesi anche quella delle esequie di Stato: in questo caso, però, l'ultima decisione spetterà ai parenti delle vittime. In tal caso, il Comune di Ischia è già pronto a mettere a disposizione il palazzetto dello sport "Taglialatela", che in questi giorni di emergenza è stato allestito per accogliere gli sfollati.

Si continua a cercare Mariateresa

All'appello, però, manca ancora Mariateresa Arcamone: la giovane risulta ancora dispersa. Dopo il ritrovamento della sua auto, in queste ore le ricerche dei soccorritori si sono concentrate soprattutto alcune abitazioni vicine alla casa dove abitava.