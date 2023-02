Migranti, in arrivo a Napoli la Sea Eye con donne e bambini Riunione in Prefettura, sono 109 i migranti di cui 35 minori molti non accompagnati.

Tutto pronto per l'arrivo a Napoli domani lunedì 6 febbraio la nave Ong «Sea Eye», a bordo della quale viaggiano 109 migranti, alcuni dei quali in precarie condizioni di salute, e numerosi minori.

La Regione Campania, con la Protezione civile e l'Asl Na1, assicurerà i controlli sanitari e l'accoglienza per i migranti: al termine della riunione di coordinamento in Prefettura, il presidente Vincenzo De Luca ha dato disposizioni per attivare le operazioni di assistenza sanitaria sia a bordo (in collaborazione con Usmaf) che a terra, ed ha allertato le strutture dell'Asl. Sono allertate le strutture dell'Ospedale del Mare e per una prima accoglienza l'albergo adiacente.

Alla riunione in Prefettura anche la Croce Rossa Italiana, la Caritas diocesana e la Comunità di Sant'Egidio. Dalle prime notizie pervenute, dei 109 migranti attesi, 35 sarebbero minori, 22 di questi non accompagnati; 18 le donne, di cui una in stato di gravidanza.

Mezzi del 118 pronti a portare in ospedale a Napoli persone che abbiano problemi medici, almeno dieci operatori sanitari presenti per il primo soccorso nella tenda che la Protezione Civile erigerà se necessario. È ciò che l'Asl Napoli 1 ha già organizzato. Lo staff dell'Asl di Napoli salirà a bordo della nave insieme agli operatori dell'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) di Napoli che è responsabile del primo triage: gli operatori dell'azienda faranno il tampone covid a tutti i migranti in arrivo. Dopo lo sbarco gli ospedali di riferimento per i migranti sono l'Ospedale del Mare, il Cardarelli e il Santobono per i minorenni. Dopo la prima accoglienza, gli arrivati saranno poi ricollocati dai centri di protezione.