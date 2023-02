Federalberghi vede positivo: il 2023 sarà un anno record per il turismo E quanto emerso nella prima giornata della Borsa Mediterranea del Turismo a Milano

Il 2023 si annuncia come un anno da record per il turismo campano caratterizzato da un ulteriore consolidamento dei flussi turistici dall’estero e da un impegno ancora più intenso per migliorare la qualità delle strutture ricettive e cancellare la piaga dell’abusivismo. È quanto emerso nel corso della prima giornata della Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma da oggi a martedì a Milano. A indicare le prospettive del turismo regionale è stato Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi e storico esponente dell'imprenditoria turistica sorrentina: “Ci aspettiamo un anno almeno all’altezza del 2022. Con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, la Campania si conferma tra le destinazioni preferite soprattutto dai turisti inglesi, nordamericani e latinoamericani, grazie a una cultura dell’accoglienza e a una vocazione all’ospitalità rafforzatesi nel corso del tempo e a dispetto delle congiunture economiche talvolta sfavorevoli”.

Fra le mete pèiù gettonate con Napoli c'è anche la Penisola Sorrentina

Oltre Napoli, tra le mete più gettonate figurano la Penisola Sorrentina, rappresentata a Milano dal ceramista di fama internazionale Marcello Aversa, la costiera amalfitana, ma anche la zona vesuviana, i Campi flegrei e le isole di Capri, Procida e Ischia. “Siamo pronti per la nuova stagione turistica e le previsioni sono molto positive – fa sapere Luca D’Ambra, presidente di Federalberghi Ischia e Procida – Dopo la ripresa post Covid ci attendiamo ottimi numeri per quanto riguarda arrivi e presenze non solo di viaggiatori italiani, ma anche di turisti nordeuropei e americani che guardano alla nostra isola con rinnovato interesse”.

Coglie segnali positivi anche Adelaide Palomba, leader di Federalberghi Costa del Vesuvio, presente alla Bit al pari dei vertici di Federalberghi Campi flegrei: “Numeri tanto incoraggianti, soprattutto per chi come noi lavora molto con ospiti internazionali, sono un incentivo per migliorare ulteriormente la qualità dell’accoglienza e contrastare il dilagante fenomeno dell’abusivismo”.

L'Assessore Casucci: i nostri asset sono qualità e legalità. Abbiamo stanziato 50 mln a sostegno delle imprese

In questo senso si è espresso Felice Casucci, assessore regionale al Turismo, all’interno dello stand destinato agli incontri B2B con operatori provenienti da tutto il mondo e alla promozione delle eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali della Campania: “Qualità e legalità sono gli asset sui quali si basa la nostra strategia di sviluppo del turismo. Con la nuova classificazione delle strutture alberghiere e all’aria aperta abbiamo attualizzato la nostra offerta ricettiva dopo 40 anni di attesa, mentre col codice identificativo e la piattaforma delle locazioni brevi puntiamo a cancellare i fenomeni di concorrenza sleale che penalizzano gli operatori onesti e ostacolano la crescita del settore. In più, la Regione ha strutturato un piano da oltre 50 milioni per sostenere le imprese turistiche penalizzate dal rincaro delle tariffe energetiche e dei beni di prima necessità”.