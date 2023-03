Mobilità sostenibile, ok del Comune di Napoli alle colonnine elettriche L'assessore Cosenza: coinvolte tutte e 10 le Municipalità

"Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete, diffusa sul territorio, di infrastrutture per la ricarica di tali veicoli, localizzate nei parcheggi pubblici e privati ed in strada. Il numero complessivo di infrastrutture di ricarica che in questa prima fase si prevede di installare nelle strade di Napoli è pari a 180, ciascuna con due punti di ricarica, suddivise in 3 lotti ciascuno da 60 unità". E' quanto fa sapere Palazzo San Giacomo, che ha selezionato l'operatore - in seguito alla procedura di gara - per le prime 60 colonnine.

Le localizzazioni proposte dall’operatore selezionato sono state poi scelte in via definitiva in accordo con il Servizio viabilità e traffico e con le Municipalità competenti.

"Le infrastrutture di ricarica saranno installate in tutte le 10 Municipalità in cui è articolato il Comune - ha dichiarato l’assessore Cosenza -, aggiungendosi alle infrastrutture di ricarica già installate e alle oltre 2000 che saranno installate nei parcheggi pubblici cittadini gestiti dall’Anm. L'amministrazione punta sempre più alla sostenibilità dei trasporti, nel rispetto della transizione ecologica".