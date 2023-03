In piazza per l'autista CitySightseeing sospeso: aveva criticato il Comune su fb Mercoledi il corteo, l'Usb chiede incontro con Manfredi: "Censura inaccettabile"

Mercoledì mattina alle ore 10.00 ci sarà un corteo di protesta contro la sospensione del lavoratore della City Sightseeing. Il corteo partirà da Parco Castello, attestamento dei bus City Sightseeing, ed arriverà a Palazzo San Giacomo, dove si chiederà un incontro direttamente con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

I fatti: licenziato per un post critico su facebook



La City Sightseeing di Napoli ha sospeso un proprio dipendente, delegato sindacale della USB, dopo aver pubblicato un post critico contro l'amministrazione comunale di Napoli, "incapace di risolvere il grande traffico che c'è in città". Cinque giorni di sospensione dal soldo e dal servizio, questa la punizione inflitta al lavoratore. Nella contestazione la manager Antonella Sannino accusa l'autista di aver postato altri contenuti offensivi nei confronti del sindaco e del presidente della Regione, e un commento polemico sul trattamento economico riservato agli autisti.



"Una vicenda più unica che rara - afferma Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB - che non possiamo accettare e che impugneremo nelle sedi opportune.

È paradossale che un padre di famiglia, in un periodo storico tanto difficile per il mondo del lavoro, debba essere sospeso dal servizio solo per aver esternato un'opinione che, tra l'altro, è quella della stragrande maggioranza dei napoletani, cioè l'incapacità di questa amministrazione comunale di risolvere il tema della viabilità a Napoli.

Sansone parla di “censura pericolosa ed antidemocratica che riguarda tutti, a prescindere dalle diverse idee politiche” . “Su questa patetica vicenda noi chiediamo direttamente l'intervento del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, perché quanto accaduto è pericoloso non solo per chi non ha la sua stessa opinione, ma mette in discussione la democrazia stessa su cui deve basarsi una società civile nella quale pensiamo ancora di vivere” - conclude Sansone.