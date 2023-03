Aggressioni ai medici, apre posto di polizia all'Ospedale del Mare di Napoli Dopo il vecchio Pellegrini anche l'ospedale di Ponticelli ha il suo drappello di polizia

Dopo il Pellegrini è' stato aperto oggi il posto di Polizia al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli. Come annunciato circa un mese fa per impedire i casi di aggressione all'interno dei reparti di emergenza urgenza dei più grandi ospedali napoletani, che orami si verificano con cadenza quotidiana, anche a Ponticelli arriva il posto di polizia. In questo caso però il drappello resta aperto tutti i giorni h 24 (a differenza dell'ospedale Pellegrini dove è attivo dalle 7 di mattina all'una di notte) per intervenire direttamente o per allertare rinforzi nel caso fossero necessari servizi di più ampia portata.

L'ufficio con gli agenti di polizia è stato posizionato, proprio nell'area calda di fronte all'ingresso del Pronto Soccorso, dove si raccolgono parenti o amici di persone appena ricoverate che a volte sono stati violenti nei confronti dei medici o degli infermieri.