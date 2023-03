Napoli, a Piazza Mercato la chiave gigante di Milot che unisce i popoli Inaugurata la grane installazione. Manfredi: Napoli città dell'accoglienza, simbolo di apertura

Si chiama “Key of today” ed è un'enome chiave di acciaio corten, alta dieci metri e larga venti, che da oggi, e per tre mesi, sarà visibile al centro della suggestiva Piazza Mercato a Napoli, una delle piazze più antiche e ricca di ispirazioni e vitalità.

L'opera firmata dall'artista albanese Milot è stata inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che legge in quella grande chiave il simbolo dell'apertura e del dialogo, elementi fondanti della capitale del sud .

“Napoli da sempre città dell'accoglienza e dell'incontro tra culture diverse, qui vivono armoniosamente da secoli i pensieri e le persone provenienti da tutto il mondo. Questa chiave simboleggia il dialogo, la relazione tra i popoli”.

Alfred Mirashi Milot, l'artista delle chiavi giganti è arrivato in italia dall'albania con un barcone a brindisi nel 1991. Una delle sue opere si trova in in provincia di Avellino a Cervinara (paese d'adozione dell'artista) e sempre in irpinia doveva essere portata a termine la grande chiave di ingresso alla città sulla rotonda di Torrette di Mercogliano, lunga 50 metri. che in realtà non ha mai visto la luce a causa di una serie di vincoli e intoppi burocratici evidenziati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno.

Contagioso l'ottimismo di Milot che ha festeggiato a Napoli la prima tappa di un tour che porterà ora il suo progetto Keys of Unity, realizzato in collaborazione con JeanWolfe di Los Angeles, in tutto il mondo.

“La chiave non ha il semplice scopo di "aprire", ma simboleggia l'apertura di tutto, senza luoghi chiusi, come strumento per trovare la giusta "via" per ogni essere umano” ha detto l'artista.