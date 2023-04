Castellammare di Stabia, via al progetto "ORA": organizza, rifletti, agisci Un'iniziativa coordinata dalla Comunità Promozione e Sviluppo sul cambiamento climatico

Organizza, Rifletti, Agisci...E fallo Ora. Si chiama così il progetto di cittadinanza globale che ha preso il via e che interessa alcune scuole di Castellammare di Stabia e della provincia di Napoli con il coordinamento della Comunità Promozione e Sviluppo (CPS).

Coinvolti nel programma oltre 2800 studenti tra i 14 e i 19 anni

Le attività si rivolgono a oltre 2.800 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni e a 350 docenti di 35 scuole superiori distribuite tra le province di Verona, Bologna, Gorizia, Torino, Oristano, Napoli e Trento e puntano a favorire il radicamento della sensibilità ambientale nel sistema valoriale dei giovani, stimolando un cambio nei loro comportamenti. Nella vita quotidiana di ragazze e ragazzi si scontrano narrazioni differenti. Se da un lato le informazioni sulle minacce ambientali viaggiano in maniera sempre più diffusa, dall’altro si continua a promuovere uno stile di vita caratterizzato da una costante accelerazione dei consumi, che male si coniuga alla presa di coscienza dei problemi ambientali.

Il percorso di radicamento della sensibilità ambientale punta quindi a una modifica delle preferenze individuali in nome di una maggiore sostenibilità, una responsabilizzazione sociale e un vero e proprio attivismo per la tutela dell’ambiente.

Un programma di esperienze extra-scolastiche per rafforzare conoscenze e competenze

L’intervento si articola sull’educazione scolastica e sul sostegno alle scuole in percorsi in cui siano centrali il pensiero sistemico e l’approccio esperienziale, e l’attivazione giovanile, per favorire l’apprendimento non formale tramite esperienze extra-scolastiche che consentano di rafforzare le competenze socioemotive e attitudinali necessarie per diventare Climate Change Maker, ossia promotori di cambiamento nelle comunità di appartenenza.

Formazione dei docenti e assistenza tecnica alle scuole, andranno di pari passo con la realizzazione di Silent Play, un Camp nazionale per giovani change maker e la realizzazione di cosiddetti “nudgethon” territoriali per lo sviluppo di innovazioni e il rafforzamento dei programmi di sostenibilità delle scuole.

La logica è glocal (pensiero globale, azione locale) ed è stato attivato un partenariato con realtà che operano nelle diverse provincie italiane e partner tecnici che opereranno trasversalmente ai 7 territori di intervento.

L'associazione capofila dell'iniziativa è la ONG con sede a Verona Progettomondo, in partenariato con Amici dei Popoli per la Provincia di Bologna; CISV per la Provincia di Torino; CVCS per la Provincia di Gorizia; Mlal Trentino Onlus per la Provincia di Trento; OSVIC per la Provincia di Oristano; CPS per la Provincia di Napoli; La Piccionaia SCS referente per la realizzazione del Silent Play; Adelante SCS (referente per il camp nazionale) e l’Associazione SYDIC (System Dynamics Italian Chapter), referente per lo sviluppo delle azioni legate al pensiero sistemico e all’approccio Nudge4Climate.