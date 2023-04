Tamponamento a catena nella galleria di Pozzano, traffico sulla Sorrentina Coinvolti quattro veicoli. L'Anas informa di code e rallentamenti

A causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’, situata lungo la strada statale 145/Var – tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli – è provvisoriamente attivo un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico di alterato.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un sinistro occorso all’altezza del km 0,500 e che ha coinvolto quattro veicoli. Per la gestione dell’evento e il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Si è verificato un tamponamento a catena in prossimità dell’uscita sul versante stabiese della galleria. Sul posto ci sono i movieri che indicano agli automobilisti in transito la presenza del cantiere per il rifacimento dell’asfalto all’uscita dal tunnel.