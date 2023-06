Acerra, iscritto Fiom discriminato per il colore della pelle, sit in di protesta Cgil: “Dura condanna, sta tornando sentimento razziale nei luoghi di lavoro”

“Condanniamo con fermezza la discriminazione nei confronti del delegato Fiom alla San Giorgio di Acerra, dove in questi giorni i lavoratori sono in agitazione contro la decisione dell’azienda di licenziare quattro colleghi e per rivendicare i propri diritti. Episodi come questi ci devono indurre ad una riflessione profonda sul clima che da mesi si sta respirando nel nostro Paese dove, con l’avvento delle destre, sta ritornando forte quel sentimento razziale e razzista anche nei luoghi di lavoro. La nostra organizzazione è da sempre impegnata sui temi dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni di ogni genere. Siamo vicini al lavoratore oggetto di questi insulti e saremo al fianco di tutti i lavoratori impegnati nella lotta a difesa dell’occupazione in quell’azienda”.

Così in una nota le segreterie di Cgil e Filctem Napoli e Campania e Fiom Napoli commentano l’episodio avvenuto questa mattina davanti ai cancelli della San Giorgio di Acerra, dove un lavoratore è stato insultato sul piano razziale mentre con i colleghi stava tenendo un sit in contro i licenziamenti adottati dall’azienda.