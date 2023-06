Festa scudetto. Caos turisti e folla a Largo Maradona, camion intrappolati Nessuno rispetta il percorso obbligato a piedi istituito dal Comune

Come è accaduto a Pasquetta anche stravolta la folla ha paralizzato il vicolo Emanuele de Deo che porta a Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli con automobili e camion intrappolati.

A girare il video sono i commercianti della strada, presa d’assalto da questa mattina da un’affluenza record di turisti in occasione del ponte del 2 giugno e della festa scudetto del Napoli. I residenti chiedono chiedono la pedonalizzazione della strada, almeno nei fine settimana o in occasioni di particolari come le festività. Il Comune la volta scorsa decisedi riaprire la stazione “Montecalvario” della metropolitana e istituire un percorso a senso unico pedonale lungo vico san Sepolcro e vico Giardinetto per decongestionare i flussi. Il percorso, però, non viene rispettato, nonostante l’affissione della segnaletica montata due settimane fa. Palazzo San Giacomo sta intanto studiando con la Seconda municipalità e con le associazioni di categoria in rappresentanza dei commercianti, un piano di viabilità per i Quartieri Spagnoli e largo Maradona.