Prenditi Cura di Me, è Matteo D'Amico il vincitore della seconda edizione Ieri sera la proclamazione in diretta tv su Ottochannel dal Caravaggio

E' Matteo D'Amico il vincitore della seconda edizione di "Prenditi Cura di Me", il reality di Ottochannel Tv. Ieri sera atmosfera di gran gala per la diretta Tv di Ottochannel, dal solarium del Caravaggio Sporting Village di Napoli. Dopo mezzanotte la proclamazione del primo classificato. "Dedico questa vittoria a chi ha creduto in me, ha chi mi ha sostenuto in questo viaggio, alla mia fidanzata che è l'amore vero della mia vita, ai miei compagni di viaggio, gli altri concorrenti, che mi hanno donato amicizia e sincerità". Queste le parole di Matteo, ventenne di Fuorigrotta, che ha superato tutti nel percorso durato quasi otto mesi tra sport, psicoterapia e nutrizione. E' il più giovane concorrente del format ideato da Massimiliano Gaudino, ha solo venti anni, e ha saputo emozionare e trascinare al sorriso, farsi conoscere e far riflettere i telespettatori della tv della Campania. Il gran finale con la consegna della coppa a Matteo, è stata siglato con l'annuncio di Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio e super coach del format, della terza edizione di Prenidti Cura di Me e dell'ormai vicinissima apertura per le nuove selezioni del reality della trasformazione. Emozionati e felici anche gli altri 4 finalisti Claudia Fusco, Francesca Coppola, Ida Parente e Andrea Agiolillo. A condurre la serata Simonetta Ieppariello. Sul belvedere del Caravaggio pubblico, regia, danza musica e la schiera di otto coach impegnati nei quasi otto mesi di reality.