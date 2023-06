Emergenza casa, da Napoli un manifesto nazionale per il Governo Il 13 giugno sindaci da tutta Italia per i "Dialoghi sull'abitare"

Martedì 13 giugno, al Real Albergo dei Poveri di Napoli, le amministrazioni di Napoli, Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Roma, Torino si confronteranno sul tema “emergenza casa”, con l’intento di redigere un manifesto da presentare al Governo. Culmina così il ciclo di tre incontri promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con ANCI, l’Università Federico II e la rete di amministrazioni locali. Il documento includerà riflessioni e soluzioni su: Edilizia Residenziale Pubblica; assegnazione gratuita ai Comuni degli immobili di enti statali o parastatali inutilizzati; rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e del Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli; regolamentazione delle piattaforme turistiche; Emergenza abitativa e l’Homelessness.

Di seguito i dettagli dell’ultimo appuntamento che prevederà due incontri:

13 giugno 2023 ore 10.00 - Real Albergo dei Poveri, Napoli “Per una politica dell’abitare: dialoghi sull’emergenza casa in Italia”

Dialoghi sulla precarietà abitativa, con l’intervento di: Bruno Discepolo, Assessore Regionale al Governo del Territorio Laura Lieto, Assessora all’Urbanistica e Vicesindaca di Napoli Pierpaolo Baretta, Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli Massimo Bricocoli, Direttore del DASTU – Politecnico di Milano

Stefano Tangredi, Delegato Tecnico Nazionale Sociale di Croce Rossa Italiana Giacomo - Maria Salerno, Sapienza Università di Roma - Alta Tensione Abitativa. Seguirà un confronto tra Assessori dell'Alleanza Municipalista.

13 giugno ore 15.30 - Real Albergo dei Poveri, Napoli. Tavola rotonda con ANCI e le Amministrazioni locali. Hanno già confermato la propria partecipazione:

Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma (in videocollegamento)

Mario Guarente, Sindaco di Potenza

Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila (in videocollegamento)

Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro (in videocollegamento)

Emily Marion Clancy, Vicesindaca di Bologna con delega alle politiche abitative

Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa di Milano

Benedetta Albanese, Assessora alla Casa di Firenze

Jacopo Rosatelli, Assessore alle politiche sociali di Torino (in videocollegamento)

La stampa è invitata a partecipare. È possibile seguire l’evento anche in streaming al seguente link: https://www.facebook.com/ComunediNapoli/

I primi due appuntamenti, “Abitare Stanca. La casa: un racconto politico” e “Precarietà abitativa e accesso alla casa”, hanno visto protagonisti oltre che esponenti dell’amministrazione locale, anche rappresentanti nazionali del mondo accademico, politico e associativo, coinvolti sul tema dell’Emergenza Casa.