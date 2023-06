Giugliano, ragazzi si fanno la guerra a colpi di spazzatura Borrelli: “Giochi stupidi e pericolosi. Un simbolo del degrado sociale e materiale di questi giovani

A Giugliano in Campania impazza una nuova moda tra i ragazzini, una sfida a colpi di inciviltà, follia e stupidità. Prendono i sacchi della spazzatura dai cassonetti per poi scagliarseli addosso uno contro l’altro anche nel bel mezzo della strada. Un tutti contro tutti, chi in sella agli scooter (rigorosamente senza casco ed anche a 3) e chi a piedi, a suon di monnezza ed idiozia che lascia la strada completamente invasa dai sacchetti.

Alcuni residenti, esasperati dalla situazione, hanno filmato a scopo di denuncia quel che è avvenuto in via Alfieri e il video è stato diffuso sui social e segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo allertato le Autorità su questa follia chiedendo che vengano disposti controlli e contromisure prima che qualcuno possa frasi anche male e, soprattutto, prima che la situazione degeneri. “-dichiara Borrelli- “Troppi ragazzi fanno coincidere il divertimento con la stupidità, la violenza e l’anarchia, spesso coinvolgendo persone estranee ai loro pericolosi ‘giochi’. È chiaro che serve un forte e lungo intervento di rieducazione. Per loro e anche per le famiglie. Giocare e rotolarsi nella monnezza è davvero il simbolo del degrado s"ociale e materiale in cui vivono questi giovani”.