Circumvesuviana, cade linea aerea: stop alla circolazione dei treni Ancora disagi tra le stazioni di Castellammare e Torre Annunziata.

Problemi alla linea aerea: ancora disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Inizio di settimana problematica per i viaggiatori che si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Come comunica la stessa Eav, infatti, ''causa caduta linea aerea di contatto nella stazione di Pompei, al momento la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Castellammare e Torre Annunziata''.

Pertanto, i treni in partenza da Napoli limitano a Torre Annunziata. I treni in partenza da Sorrento limitano a Castellammare di Stabia.

Tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata è istituito servizio sostitutivo operato da Romano Bus.

Punti di fermata al seguente link:

https://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/Autobus%20sostitutivi%20-%20punti%20di%20fermata_2.pdf?fbclid=IwAR00QuNuarjtQF4h0oQUxW1Y4m65jJT9IObuQmQuQ3gsFCzJXs2MmYyrbVo