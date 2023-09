Musicista ucciso, Nappi: "Commovente l'incontro con la madre di Giovanbattista" Concordata la nascita della Fondazione "Giò Giò Vive"

“Ringraziamo Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, per aver accettato l’invito del gruppo Lega in Consiglio regionale. Nonostante l’immane tragedia che colpito lei e la sua famiglia, e che ha ferito a morte l’intera comunità partenopea, ha mostrato ancora una volta grande senso civico, coraggio, forza, e determinazione, rilanciando la necessità di un risveglio delle coscienze per ristabilire i valori della legalità e del rispetto per la vita umana e prendere parte, in prima linea, alla battaglia di civiltà che i cittadini e le Istituzioni hanno l’obbligo di combattere contro la barbarie criminale.

Nel corso dell’incontro abbiamo concordato con Daniela la nascita della Fondazione "Giò Giò Vive" e lei ha accettato di presiederla.

L’iniziativa sarà avviata utilizzando fondi personali, non ha alcuna connotazione politica ed è aperta, in maniera assolutamente trasversale e bipartisan, a tutti coloro che vorranno sostenerla, perché quando si tratta di agire per il bene della collettività, lo si fa al di là del colore politico”. Così in una nota il capogruppo Severino Nappi, anche a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.