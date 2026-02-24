Giustizia, Alviti: "Il giudice deve essere una figura terza, equidistante" Giustizia, si presenta il comitato per il Sì alla separazione delle carriere

È stato presentato ufficialmente a Via Cupa Capodichino 85 presso la sede dell’ Angpg ,il comitato per il Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali.



Al centro della proposta vi è la modifica dell'articolo 104 della Costituzione, un intervento che mira a sancire definitivamente la separazione delle carriere tra la magistratura inquirente e quella giudicante.



Come sottolineato da Giuseppe Alviti, presidente Angpg , questa evoluzione non è un attacco all'ordine giudiziario, bensì il coronamento del principio del "giusto processo" dove il giudice deve essere una figura terza, equidistante e strutturalmente distinta da chi sostiene l'accusa.



Tra i punti qualificanti del progetto illustrati figura l’introduzione del sorteggio per i componenti del Csm, inteso come strumento di trasparenza per arginare il potere delle correnti interne all'organo di autogoverno.



Il comitato per il Si a Secondigliano oltre il presidente Giuseppe Alviti c’è Anna Nesi, Antonio D’ Acunto, Salvatore Abbruzzese,i Vincenzo Lollo che hanno per primi firmato il cartello di adesione.