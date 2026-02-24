Napoli, Vomero: quartiere sempre più sporco e degradato Cumuli d'immondizia in pieno giorno su strade e marciapiedi

Dopo che anche in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di abbandono igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, a seguito di numerose segnalazioni pervenutegli dai residenti, ritorna sulla questione per rimarcare, ancora una volta, la presenza, anche in questi giorni, di diversi cumuli di rifiuti, a tutte le ore della giornata, che alimentano lo stato di degrado nel quale versa il popoloso quartiere del capoluogo partenopeo.

"Purtroppo - stigmatizza Capodanno - diverse piazze e strade di uno dei più bei quartieri di Napoli, il Vomero, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie di volta in volta interessate. Certamente un pessimo biglietto da visita anche per quei turisti che sono tornati sulla collina per ammirare i beni artistici e ambientali presenti sul territorio.

Solo per esemplificare - sottolinea Capodanno - un cumulo di rifiuti ingombranti, tra i quali un materasso, si potevano stamani osservare sul marciapiede di via Enrico Alvino, nel tratto tra via Stanzione e via Solimena, mentre in quest'ultima strada, all'imbocco dell'isola pedonale, nei pressi di un edificio scolastico, si notava una mini-discarica intorno ad alcuni bidoncini carrellati lasciati sulla strada.

Non va meglio in piazza Vanvitelli, dove, dinanzi all'ascensore a servizio del metrò collinare, stazionano bidoncini pieni di rifiuti. Un pessimo biglietto da visita per gli utenti dell'impianto di trasporto pubblico su ferro. Il tutto in aperto dispregio alle vigenti normative, favorito dalla totale assenza di controlli.

Purtroppo - stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose segnalazioni legate alle inefficienze più volte manifestatesi nell'ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell'area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva del problema, molto sentito dai residenti, anche a ragione delle presumibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario".

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti, che fanno capo all'assessore all'igiene urbana, Santagada, affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e eliminando i cumuli di spazzatura presenti.

Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità, pure in relazione a presumibili comportamenti omissivi, del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali gli imballaggi di cartone e molti ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno oltre alla permanenza costante, su strade e marciapiedi, di bidoncini carrellati.