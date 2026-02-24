"Trapiantologia pediatrica al Monaldi: criticità evidenziate dal 2019" La denuncia di Federconsumatori Campania

Venerdì 27 febbraio alle ore 10.00 (alla Libreria Ubik, via Bendetto Croce 28 - Napoli), conferenza stampa, organizzata da Federconsumatori Campania Aps e che avrà come argomento principale la situazione del percorso di trapiantologia pediatrica dell'ospedale Monaldi, esplosa in questi giorni a causa della tragedia che ha coinvolto il piccolo Domenico.

Federconsumatori Campania, che nell'occasione annuncerà la presentazione di un esposto, tiene a sottolineare che tale conferenza stampa, sebbene segua l'eclatante caso in essere, riguarderà principalmente le criticità che la stessa associazione evidenzia e denuncia dal 2019 nell'ospedale partenopeo.

Sarà l'occasione per ricostruire le tappe, tra cui l'ispezione del Cnt del 2023, di una battaglia che Federconsumatori Campania porta avanti da 7 anni nel nome della trasparenza e della tutela del diritto alla salute dei cittadini, in particolare quelli più piccoli.



Saranno presenti il presidente Giovanni Berritto e gli avvocati Carlo Spirito, Davide Di Luccio e Guglielmo Abbate.