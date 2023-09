Trasporti Napoli, Anm approva il bilancio: ricavi da ticket +25% Quello 2022 è il quinto bilancio consecutivo chiuso in attivo

L'Anm (Azienda napoletana mobilità) ha approvato il bilancio 2022 che registra un utile di 2.384.562 di euro, risultato grazie al quale il patrimonio netto passa da 46.629.326 euro al 31 dicembre 2021 a euro 49.013.885 al 31 dicembre 2022.

Lo rende noto l'azienda sottolineando che "quello 2022 è il quinto bilancio consecutivo chiuso in attivo, portando il patrimonio netto di Anm da -10,2 milioni del 2017 a 49,0 milioni del 2022". "Sono stati anni impegnativi in cui abbiamo dovuto bilanciare la crescita dell'azienda e dei servizi offerti con il piano concordatario, gli impatti della pandemia e poi l'aumento dei costi energetici - afferma Nicola Pascale, amministratore unico Anm - sono soddisfatto del lavoro fatto per il quale voglio ringraziare tutte le persone dell'azienda che hanno reso possibile raggiungere gli importanti risultati di questi anni".

Lo scorso anno - spiega la nota - è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento dei ricavi della vendita di titoli di viaggio e di sosta: in particolare i ricavi della sosta sono tornati ai livelli pre emergenziali, mentre quelli del TPL hanno registrato un incremento di oltre il 25 per cento rispetto al 2021 pur rimanendo ancora sotto il livello pre-pandemico. L'incremento dei ricavi è stato parzialmente assorbito dall'incremento dei costi dell'energia e dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro. "Anm ha vissuto periodi complicati. I progetti fino ad oggi messi in campo testimoniano le capacità di chi, nonostante le difficoltà, si è impegnato prima a mettere in sicurezza e poi a far crescere questa azienda", aggiunge Francesco Favo, direttore generale Anm.