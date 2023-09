Musicista ucciso a Napoli, al funerali i ministri Sangiuliano e Piantedosi Domani le esequie saranno celebrate dal vescovo. Tanti i personaggi della musica e del cinema

"Il funerale di Giovanbattista dev'essere un momento di riscatto per Napoli. Venite tutti". In questi giorni Daniela Di Maggio ha lanciato piu' volte questo appello, invitando autorita', personaggi dello spettacolo e gente comune a unirsi nel momento dell'ultimo saluto a suo figlio, Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto per futili motivi con tre colpi di pistola nei pressi di piazza Municipio a Napoli.

Le esequie si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa del Gesu' Nuovo e, anche per venire incontro alla richiesta della donna, il Comune ha deciso di installare un maxischermo di cinque metri per tre, posizionato di lato alla basilica di Santa Chiara, per consentire di assistere alle celebrazioni anche a chi non riuscira' a trovare posto in chiesa. Dopo la telefonata di Giorgia Meloni alla mamma di Giogio', come chiavano gli amici il giovane suonatore di corno nella Scarlatti, domani a rappresentare il Governo ci saranno i ministri dell'Interno e della Cultura, Matteo Piantedosi e Gennaro Sangiuliano.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha proclamato il lutto cittadino e ha rilanciato l'invito della donna affinche' ci sia una grande partecipazione al riro funebre che sara' celebrato dall'arcivescovo di Napoli, don Domenico Battaglia.

Tanti i personaggi della musica, del cinema e dello spettacolo che potrebbero sedersi tra i banchi della chiesa domani. Marisa Laurito e Francesco Paolantoni ci saranno sicuramente, mentre Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo hanno ricordato Giogio' per ora con un post sui social. Per garantire l'ordine pubblico, analogamente a quanto avviene in occasione della festa dell'Immacolata, le strade di accesso a piazza del Gesu' saranno presidiate e regolati i flussi in entrata, in modo che il numero dei presenti non possa superare la capienza massima.

All'esterno della chiesa e' previsto il picchetto dei vigili motociclisti, che poi porteranno il feretro a spalla. Tante attivita' commerciali del centro di Napoli hanno preannunciato che, oltre a tenere le serrande abbassate, domani esprimeranno la vicinanza alla famiglia del 24enne morto esponendo una sua foto e dei messaggi di affetto e cordoglio. In questi giorni sono state anche le istituzioni culturali della citta' a schierarsi a fianco della famiglia, a partire dal conservatorio di San Pietro a Majella e dal teatro San Carlo, che istituira' una borsa di studio in sua memoria. Giovedi' scorso, inoltre, il coro e l'orchestra della Scala di Milano hanno aperto la tournee europea dedicata ai cori verdiani e alla notizia della morte di Cutolo i cornisti hanno deciso di registrare un video per porgere le loro condoglianze e dedicare la loro esibizione al 24enne napoletano.

Su suggerimento del presidente del Premio Napoli, Maurizio De Giovanni, il sindaco Manfredi ha annunciato che al teatro Mercadante sara' celebrata una serata in memoria di Giogio', con un evento che si ripetera' ogni anno. Daniela Di Maggio e' certa di una presenza forte della parte sana della citta' ai funerali. "Cosi' la brutta gente tornera' nei tombini", sottolinea la donna, che ha anche chiesto che il 17enne responsabile dell'omicidio venga processato come un adulto, oltre a invocare una "legge esemplare" e una "riforma seria" della giustizia minorile.