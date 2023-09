Premio ambasciatore del sorriso: tributo ad Aurelio Fierro a Napoli Una finestra sul volontariato in Irpinia, premiata l'associazione impegno e solidarietà di Flumeri

E’ stato il tributo ad un grande artista, simbolo della canzone napoletana nel mondo, figlio della terra d’Irpinia a cui era particolarmente legato a Montella, suo paese natale. A lui è stata dedicata la decima edizione del premio internazionale ambasciatore del sorriso 2023 a 100 anni dalla sua nascita.

“E’ un premio che assume un significato per noi importantissimo. Siamo proprio nel mese di nascita di mio padre - ha affermato il figlio Fabrizio - e il Maschio Angioino poi, rappresenta una location che lo ha visto anche consigliere comunale nella sala dei baroni. Davvero molto bello ed emozionante. Significativo anche il riconoscimento al volontariato, con la presenza dei volontari giunti da Flumeri, paese molto caro a mio padre. Abbiamo avuto sempre un legame molto stretto con Mario Armando Muto, un grande impresario storico con il quale abbiamo fatto tantissimi spettacoli. Mio padre era orgoglioso delle sue origini montellesi, ne andava fiero e lo diceva sempre. I suoi colleghi lo chiamavano simpaticamente “O cafone e fore”.

Applausi e congratulazioni da parte di tutte le istituzioni, associazioni e artisti presenti per Angelo Iannelli, icona di pulcinella, personaggio poliedrico che con grande entusiasmo e sacrifici è riuscito anche quest’anno ad organizzare un evento straordinario grazie al suo dinamismo.

“Abbiamo regalato un sorriso alla nostra città, in un momento particolarmente triste e doloroso dopo gli ultimi gravi episodi che hanno sconvolto davvero tutti. Il nostro principale obiettivo resta quello di regalare un sorriso a chi è meno fortunato nella vita.”

Un pensiero è stato rivolto ai bambini vittime di pedofilia e alle tante donne che lottano ogni giorno per sfuggire ai femminicidi, ad opera di uomini violenti che si rivelano assassini.” Dal palco del Maschio Angioino un monito forte: “Donne, scappate immediatamente, al primo segnale, dalle mani di questi orchi.”

Musica, arte, cultura, moda e solidarietà con una finestra dedicata alle aree interne. Un riconoscimento quest’anno è stato assegnato all’associazione irpina Impegno e Solidarietà di Flumeri.

“Ringrazio chi ci ha portato fin qui - ha affermato il presidente Francesco Giacobbe - e chi fa grande il mondo del volontariato e della protezione civile, che mi onoro di rappresentare sul mio territorio e soprattutto questi ragazzi, che ogni giorno si impegnano al servizio del territorio irpino ma anche per tutta la regione. Grazie ad Angelo Iannelli per aver reso così speciale questo momento e per la sua ottima organizzazione.”