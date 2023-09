Spiagge libere a Napoli, confronto in Comune con i comitati Presto un consiglio comunale monotematico sul tema della fruibilità delle spiagge e del mare

Nella giornata di lunedì 4 settembre una delegazione del "Comitato per il Mare libero, pulito e gratuito Napoli" ha partecipato ad un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale per discutere nel merito dell'accessibilità e fruibilità del nostro mare, alla presenza del Vicesindaco Laura Lieto e dell' assessore con delega al mare Edoardo Cosenza.

La delegazione ha consegnato un documento contenente segnalazioni relative agli accessi di tutte le spiagge di Napoli e con allegate proposte di interventi migliorativi per la fruibilità delle stesse. Dalla punta est alla punta ovest abbiamo individuato ben 27 tra spiagge e scogliere potenzialmente fruibili se non fossero limitate dal numero chiuso, cancelli e discese private, divieti, concessioni esclusive.

Gli attivisti sono intervenuti esprimendo l'insoddisfazione per il mancato svolgimento dell'incontro all'inizio della stagione balneare, il quale era stato fissato in prima battuta lo scorso luglio.

Nel corso dell'incontro gli attivisti hanno ribadito le principali problematiche che interessano il litorale napoletano, individuando tre aree principali: napoli est e napoli ovest che necessitano di ingenti e urgenti interventi di bonifica e riqualificazione; le aree di napoli centro e posillipo che sono compatibili con la balneazione ma inaccessibili per la presenza di barriere o la mancanza di vie di accesso libere.

Per questi motivi sono state rinnovate le richieste affinché il Comune si esprima pubblicamente ed espliciti la sua posizione in merito a questioni quali: la riapertura del cancello di accesso alla spiaggia pubblica di Baia Donn'Anna, in merito alla evidente esclusività del modello di contingentamento delle spiagge nella stagione balneare, sull' inefficacia delle applicazioni utilizzate per il servizio di prenotazione per l'accesso alle spiagge pubbliche comunali, nonché della necessità di ridefinire la percentuale di spiaggia libera e delle concessioni private alla luce della scadenza definitiva delle stesse concessioni prevista per il 31/12/23 dal Consiglio di Stato.

All'incontro ha inoltre preso parte la Consigliera e Vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino, la quale ha sostenuto l'ulteriore proposta del comitato di programmare un consiglio comunale monotematico sul tema della fruibilità delle spiagge e del mare di Napoli.

Infine, strappato l'impegno a processi decisionali partecipati ad est ed ovest sul tema bonifica e recupero ai fini della balneazione della linea di costa, il comitato ha confermato di continuare le iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione per tutto l'inverno in attesa di vedere realizzati gli interventi sperati, a partire dalla giornata del 29 settembre a Bagnoli "Liberiamo Bagnoli, Liberiamo Napoli".