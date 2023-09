Fiamme e vento, esplode la stagione dei roghi nel napoletano Tre incendi in poche ore, servono maggiori controlli

Nonostante sia cessata l’emergenza caldo nel napoletano sta esplodendo la stagione dei roghi. La giornata del 5 settembre, infatti, ha avuto come protagoniste assolute le fiamme.

Dopo il tramonto un incendio è divampato nell'entroterra della città di Pozzuoli, su via Solfatara, sulla collina che sovrasta il Parco di Cuma. Le fiamme, spinte dal forte vento, si sono propagate velocemente e hanno lambito alcune abitazioni.

Fuoco anche a Bacoli sulla collina dietro Villa Cerillo dove l'incendio si è rapidamente esteso soprattutto grazie al vento. La puzza di bruciato ha invaso l'intera zona e la cenere si è depositata su strade ed edifici anche a parecchie centinaia di metri di distanza.

Nelle prime ore del pomeriggio c’è stato ancora un altro incendio, a Giugliano in Campania, nei pressi della statale 7 Quater via Domitiana, vicino al campo nomadi. Il fumo ha causato scarsa visibilità lungo il tratto ed è stato necessario chiudere temporaneamente la strada per motivi di sicurezza e per permettere gli interventi per lo spegnimento. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria con indicazioni in loco. L'arteria è stata riaperta poco prima delle 20, circa un'ora dopo.

“In questi giorni il nostro territorio è stato martoriato da numerosi roghi che causano notevoli disagi, pericoli e danni economici, ambientali e per la salute. Si tratta quasi sempre di incendi di natura dolosa ed è per questo che è necessario attuare un piano di monitoraggio e prevenzione più efficiente ed avanzato prima che si subiscano danni irreparabili.” - ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.