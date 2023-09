Sicurezza sulle strade, a Napoli arrivano i primi dossi rialzati sul Lungomare Dopo l'escalation di incidenti e la richiesta di adottare provvedimenti urgenti

"Nel quadro delle iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale in città che rappresenta una priorità per questa amministrazione, stamane, cominciando da Piazza Sannazaro, sono iniziati i lavori curati da ANM - Azienda Napoletana Mobilità - per posizionare dossi rialzati in alcuni punti del lungomare in cui negli ultimi mesi si sono registrati numerosi incidenti". Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Napoli.

Il programma, curato dagli uffici degli assessori Cosenza e De Iesu, con il contributo della polizia municipale, prevede il posizionamento dei dossi nelle prossime due settimane nei seguenti luoghi:

- Via F. Caracciolo – attraversamento altezza aliscafi

- Via F. Caracciolo – attraversamento altezza acquario

- Via A. Dohrn – altezza chalet rosso Rotonda Diaz

E’ inoltre previsto il posizionamento di ulteriori dossi nelle seguenti strade cittadine:

- Corso Amedeo di Savoia,

- Via Santa Teresa degli Scalzi

- Corso Malta.

"L’amministrazione comunale, particolarmente impegnata sul fronte della sicurezza stradale, continuerà a monitorare l’incidentalità delle strade cittadine avvalendosi del database dell’unità operativa infortunistica stradale della polizia municipale, al fine di valutare l’adozione di ulteriori misure tese a mitigare il rischio di incidenti stradali", fanno sapere da palazzo San Giacomo.