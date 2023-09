Addio GioGiò, il dolore dell'arcivescovo e il grido della sorella: Napoli sei tu Folla e due ministri ai funerali del musicista ucciso. Battaglia: non ti abbiamo saputo difendere

"Non ti voglio descrivere perché non l'ho mai fatto, mi sono limitata sempre a dire che eri la persona più sensibile. Eri la mia piccola ombra, il gigante buono. Tu sei un uomo d'onore, il migliore. Napoli sei tu, non Mare Fuori o Gomorra". Così, in una lettera letta in chiesa, Ludovica, la sorella di Giogiò, ricorda il 24enne ucciso a Napoli. "Quante volte hai creato piccole trappole in casa, opere ingegneristiche. E tutti gli scherzi. Siamo sempre stati una squadra. Non ti è mai importato cosa io volessi, lo esaudivi", si legge nel testo. E ancora: "Parli con tutti, sei curioso su tutto. Uso il presente perché è l'unico che tu conosci. Imitando te ho imparato che nessuno va lasciato mai da solo. Perché suoni il corno? Perché nessuno lo suona. Sei un gigante buono, sempre a sorreggere tutti. Tu sei un centro di gravità permanente. Tu ami questa città e mai l'avresti lasciata nonostante io ti avessi detto di farlo Napoli sei tu non è Mare fuori o Gomorra o il Maestro delle cerimonie".

Musicista ucciso: il vescovo di Napoli, non vorrei essere qui

"Non vorrei essere qui oggi. Non vorrei essere qui ad accompagnare l'ennesimo giovane figlio di Napoli, ucciso senza alcun motivo dalla mano di un altro figlio di questa città. Non vorrei essere qui non perché voglia sottrarmi al dolore immenso dei genitori di Giovanbattista e di tutti coloro - parenti, amici, compagni - che lo piangono con il cuore spezzato e straziato dall'angoscia, dall'incredulità, dallo smarrimento. Non vorrei essere qui perché semplicemente avrei voluto che non ce ne fosse il motivo". Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, nell'omelia, durante i funerali di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso. "E più che parlare di Giovanbattista avrei voluto parlare con Giovanbattista, più che sentir parlare di lui, della sua bravura, della sua arte e voglia di vivere, avrei voluto toccarla con mano, magari ascoltando un concerto della sua orchestra o una delle sue magnifiche composizioni, come quella che il suo papà mi ha fatto ascoltare qualche giorno fa. Ma, purtroppo, nessuno di noi ha il potere di cambiare la realtà, nessuno di noi può far tornare indietro le lancette della storia e del tempo, fermando quella mano giovanissima ma già deviata, come purtroppo tante volte accade con i ragazzi di questa città", ha aggiunto il vescovo di Napoli.

Il vescovo, 'Giogiò perdonaci, quella mano l'abbiamo armata noi'

"Perdonaci tutti Giogiò, perché quella mano l'abbiamo armata anche noi, con i nostri ritardi, con le promesse non mantenute, con i proclami, i post, i comunicati a cui non sono seguiti azioni, con la nostra incapacità di comprendere i problemi endemici di questa città abitata anche da adolescenti - poco più che bambini - che camminano armati, come in una città in guerra". Lo ha detto il vescovo di NAPOLI, don Mimmo Battaglia, nel corso dell'omelia per i funerali di Giovanbattista Cutolo.

Musicista ucciso: a Napoli si riempie piazza del Gesù

I napoletani che si sono ritrovati in piazza Del Gesù per partecipare alle esequie di Giovanbattista Cutolo hanno applaudito quando, dal maxi schermo allestito all'esterno della chiesa, hanno visto che la bara bianca è stata portata all'altare. La piazza con il passare del tempo si sta riempiendo di persone di tutte le età. Napoletani che hanno così risposto all'appello alla partecipazione lanciato in questi giorni dalla madre del giovane musicista ucciso nella notte del 31 agosto nei pressi di Piazza Municipio.

Musicista ucciso: De Giovanni, bisogna salvare i nostri ragazzi

"Questo ragazzo era un musicista, un artista, uno di quelli che sono l'espressione culturale della città. Credo che sia naturale che la Cultura si stringa attorno ai genitori come per tutti quelli che subiscono una disgrazia del genere: si sopravvive per i figli che rimangono e questa città è piena di figli che rimangono. Tutti noi abbiamo il dovere preciso di essere dalla parte dei figli che rimangono". Lo ha detto lo scrittore e presidente della Fondazione Premio Napoli, Maurizio De Giovanni, arrivando in piazza del Gesù per partecipare ai funerali del giovane Giovanbattista Cutolo. Rispondendo a una domanda sul minorenne che ha sparato, De Giovanni ha aggiunto: "Questo minorenne è una drammatica espressione dell'altra faccia di questa città, una faccia che esiste e che noi purtroppo tendiamo a ricordare solo in occasione di queste tragedie, invece ce ne dovremmo ricordare sempre. Questi ragazzi vanno salvati perché se non si salvano loro non si salvano nemmeno gli altri".