Terremoto a Napoli, gli esperti: "La scossa piu' forte degli ultimi anni" Il sisma nei Campi Flegrei avvertito distintamente: gente in strada, fuga dal cinema "The Space"

L'evento sismico piu' forte degli ultimi anni. Cosi' gli esperti dell'Osservatorio Vesuviano hanno definito la forte scossa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nell'area della Solfatara, avvertita fino a Napoli.

La terra ha tremato, terrorizzando i residenti: tante persone in strada, fuga dal cinema "The space" di viale Giochi del Mediteraneo. La scossa e' stata distintamente avvertita in tutti i quartieri della citta': dal Vomero a Fuorigrotta, da Chiaia a Bagnoli.

I vigili del fuoco del comando provinciale hanno fatto sapere di aver ricevuto decine di telefonate e numerose richieste d'intervento per verificare eventuali danni agli edifici. A Pozzuoli, invece, il sindaco Luigi Manzoni ha convocato il centro operativo comunale.

Come sottolineato dagli esperti, il bradisismo nell'area flegrea negli ultimi tempi ha subito un'importante accelerazione rispetto al passato. L'ultimo, forte, evento sismico sarebbe riconducibile ad una risalita di gas a forte velocita' dal sottosuolo.