La storia di Simona: gravemente obesa e malata di tumore, salvata al Pascale Pesa172 kg ed è stata operata al Pascale l'infermiera sannita

Per un anno si era sentita dire che era troppo grassa e che quel tumore che le stava crescendo in corpo lei poteva tenerlo soltanto sotto controllo con una radioterapia, ma non certo debellarlo.

Simona, infermiera di 47 anni di Benevento, quel tumore, invece, lo ha debellato. Nonostante i suoi 172 chili e a una lista di comorbidiità lunga così. Affetta da un cancro all’endometrio, ha girato mezza Italia prima di trovare l’equipe chirurgica di Vito Chiantera, dell’Istituto dei tumori di Napoli, che le ha asportato, con il robot da Vinci, le ovaie e un utero di venti centimetri e del peso di un chilo e mezzo. Il momento più complicato sistemarla sul letto operatorio con speciali supporti.