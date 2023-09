Napoli, il ministro della Giustizia Nordio incontra la mamma di Giogiò Accolto l'invito di una iniziativa lgislativa dedicata al 24 enne ucciso

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricevuto questa mattina nel suo studio Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso a Napoli nella notte tra il 30 e il 31 agosto. "Un incontro lungo e commovente, durante il quale la donna ha manifestato, oltre al suo insopprimibile dolore, anche l'amarezza per una legislazione che considera insufficiente a proteggere le persone che, come suo figlio, sono 'buone e virtuose'", riferisce una nota di via Arenula. Nordio "ha raccolto con grande attenzione gli inviti della madre di 'Giogiò', a cominciare da un'iniziativa legislativa dedicata a Giovanbattista e si è congedato da Daniela Di Maggio con l'assicurazione più viva di futuri, ulteriori incontri". Lo scorso 7 settembre, Daniela Di Maggio aveva incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.