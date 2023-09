Napoli, oggi il Csm decide la nomina del procuratore: c'è Gratteri in pole Il procuratore di Catanzaro resta favorito sui due sfidanti: Giuseppe Amato e Rosa Volpe.

E' il giorno della nomina del nuovo procuratore di Napoli. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha in programma una seduta che si preannuncia combattuta. I candidati sono tre: in pole position c'e' Nicola Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro, che in V Commissione ha incassato quattro preferenze. Gli altri due candidati sono Giuseppe Amato, procuratore di Bologna e Rosa Volpe, magistrato inquirente a Napoli che sino a pochi mesi fa ha retto, come facente funzioni, la procura di Napoli. Amato e Volpe hanno ricevuto in V Commissione una preferenza ciascuna. L'ufficio inquirente di Napoli e' senza procuratore capo dall'estate scorsa, a seguito dell'addio di Giovanni Melillo nominato alla guida della Direzione nazionale antimafia.