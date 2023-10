Urne riaperte a Villaricca, comune sciolto per camorra: tre candidati in campo L'affluenza è del 48,02%; il dato appare in netto calo rispetto al 69,94% del 2016

Urne riaperte a Villaricca, nel Napoletano, uno dei comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata chiamati al voto ieri e oggi per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Dopo la prima giornata di votazioni il dato dell'affluenza è del 48,02%; il dato appare in netto calo rispetto al 69,94% del 2016, ma in quel caso si votò nella sola giornata di domenica.

Tre i candidati sindaco: Nicola Campanile (già primo cittadino dal 1996 al 2001) per lo schieramento di centrosinistra composto da Pd, Movimento 5 Stelle e altre tre liste civiche, Francesco Gaudieri (già eletto nel 2011) per il centrodestra, sostenuto da 7 liste tra le quali "Fratelli per Villaricca" che richiama al partito di Giorgia Meloni, e il civico Luigi Sarracino con il sostegno di due liste.

Il Consiglio comunale di Villaricca è stato sciolto ad agosto 2021 per infiltrazioni camorristiche e la gestione è stata affidata per 18 mesi a una commissione straordinaria. A dicembre 2022 la durata dello scioglimento è stata prorogata per un periodo di ulteriori 6 mesi.