Automobilista e cantonieri salvano cane: vagava in autostrada La donna l'ha messo in sicurezza, gli operatori Anas l'hanno portata al sicuro

Questa mattina una squadra di cantonieri Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) è intervenuta sulla SS162dir a Napoli, insieme a una pattuglia dei Carabinieri, su segnalazione di un'automobilista che aveva rinvenuto un cane vagante. La ragazza, di ritorno dal turno di notte all'ospedale, aveva già provveduto a mettere in sicurezza l'animale nella propria auto. Si tratta di una femmina di colore bianco, taglia medio-grande, che da un esame delle mammelle potrebbe avere dei cuccioli. I cantonieri Anas insieme ai Carabinieri hanno quindi tentato di rintracciare il proprietario nelle case vicine al luogo del ritrovamento (svincolo "Pomigliano d'Arco/Paesi vesuviani" e innesto con l'autostrada A16) muovendosi a piedi e lasciandosi anche guidare dal cane stesso per circa 3 chilometri, ma senza successo. Il cane è stato quindi portato al sicuro presso la Casa Cantoniera Anas di Lago Patria, lungo la statale 7quater "Domitiana", dove può contare sulle cure dei due cantonieri che lo hanno preso in custodia, il capo squadra Mauro Palazzo e il cantoniere Ciro Varriale : "Ringraziamo la signorina Caterina Esposito che ha rinvenuto l'animale e facciamo un appello al proprietario, nel caso dovesse riconoscerlo nel video e nelle foto"