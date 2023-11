A Sorrento ritorna il "croccante della tradizione" col maestro Iaccarino L'appuntamento è per sabato 4 novembre alle 19 a Marina Piccola al Ristorante "Antonino Esposito"

Sabato 4 novembre, alle 19, al ristorante "Antonino Esposito Pizza e Cucina" a Marina Piccola è di scena Giuseppe Iaccarino l'unico caramellaio ancora attivo nella Penisola Sorrentina e tra i pochi che ancora svolgono questa attività nel nostro paese. Iaccarino per l'occasione realizzerà e donerà al pubblico che assisterà gratuitamente alla sua performance gli assaggi del "croccante della tradizione", una lavorazione artigianale apprezzatissima da grandi e piccini.

"Il croccante viene creato seguendo un ricetta molto antica - spiega Giuseppe Iaccarino - Unisce lo zucchero in fase caramello alla mandorla o alla nocciola. Questo viene poi steso su una lastra di marmo, lavorato con coltelli e infine tagliato e pronto da gustare. L'ultima idea è stata quella di crearlo a popcorn: il risultato è stato inaspettatamente molto gradito".

In principio fu il "franfelliccaro", che passava per i vicoli di Napoli con la sua grande sporta piena di dolciumi, a base di zucchero e di miele. Giuseppe Iaccarino ha voluto continuare questo antico mestiere adattandolo ai gusti più moderni e l'evento del 4 novembre rappresenta l'occasione per assistere alla preparazione nelle sue diverse fasi e poi degustare la produzione dolciaria.