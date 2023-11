Napoli rende omaggio a Gennarino Capuozzo, eroe delle 4 Giornate La cerimonia con il vicesindaco Laura Lieto, i consiglieri e le associazioni

Presso il cimitero monumentale di Poggioreale, a conclusione del programma di celebrazioni per le 4 Giornate di Napoli, si è svolta la cerimonia di deposizione di fiori presso la tomba di Gennarino Capuozzo: l'undicenne eroe, medaglia d'Oro al valor militare delle 4 Giornate, simbolo delle sofferenze dei bambini e dei ragazzi durante la seconda Guerra mondiale.



Erano presenti: il cicesindaco Laura Lieto, la Presidente della 4° Municipalità Maria Caniglia, i consiglieri comunali Maisto e Pepe, il prof Guido Agostino, lo studioso delle Quattro Giornate il pro.Barbarulo che insieme all'archietto del Comune di Napoli Antonio Rainone ha collaborato al ritrovamento del loculo, il presidente dell'ANPI Ciro Raia, la vicepresidente Anpi Sara Cucciolito, Giuseppe Capuozzo, cugino di Gennaro Capuozzo e Francesco Amoretti, figlio di Antonio l'ultimo partigiano napoletano.



"Io ho avuto il privilegio e l'onore di partecipare attivamente e di rappresentare l'amministrazione e il sindaco in una serie di eventi che abbiamo organizzato per celebrare le 4 Giornate e sarebbe davvero bello che questa storia diventasse appannaggio di tutti, dei ragazzi, delle persone che lavorano nelle scuole. Quello come oggi sono momenti importantissimi in cui si ricorda la storia pubblica di questa città" Lo ha dichiarato il Vicesindaco Laura Lieto