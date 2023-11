A16: chiusa per una notte la stazione di Pomigliano Per lavori di riqualificazione pali della luce

Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori consentire di riqualificare i pali luce, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 2:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni/svincoli: in entrata verso Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta -Salerno; in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli; dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia: in entrata verso Napoli, utilizzare la SS162 Dir; in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta -Salerno.