Agenti polfer feriti, Lega: "Comune di Napoli è in ritardo sull'uso del taser" Nappi e Cantalamessa: a dicembre arrivano 150 nuove unità

"Massima solidarietà agli agenti della Polizia di Stato feriti durante un controllo, ieri sera, presso la stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi a Napoli. L'ennesimo a causa dei continui disordini di immigrati clandestini, presenti irregolarmente sul nostro territorio nazionale. Il responsabile è stato arrestato e adesso ci aspettiamo una punizione esemplare perché chi mette una mano addosso a una divisa aggredisce lo Stato".

È quanto affermano il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa e il consigliere regionale, Severino Nappi, capogruppo in Regione Campania e coordinatore cittadino del partito. "Le nuove norme previste dal governo - proseguono gli esponenti della Lega - vanno nella direzione giusta per una maggiore tutela dei nostri operatori di polizia. Il Viminale, grazie alla guida del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, ha previsto nel piano questure 2023, l'arrivo a dicembre di 150 unità per la questura di Napoli. Per una sicurezza urbana integrata occorre però rendere funzionale il sistema di telecamere per la videosorveglianza. Gli ultimi dati diffusi ci indicano che quasi il 75% delle telecamere presenti in città non sono funzionanti. Speriamo possa intervenire e farsene carico il nuovo Prefetto Michele Di Bari".

"Il Comune di Napoli - spiegano i rappresentanti della Lega - è indietro sulla sperimentazione dei taser per gli agenti della Polizia Locale. Uno strumento indispensabile di difesa e tutela per le forze dell'ordine e i cittadini. Uno strumento di deterrenza e non di offesa. Sulla Sicurezza il governo sta facendo la propria parte ed è giusto che anche a Napoli si faccia altrettanto". Dopo "anni di scellerata gestione De Magistris, che aveva messo il 'potere della città' in mano ai centri sociali e agli antagonisti, siamo in ritardo. Napoli e i napoletani per bene non possono più attendere. Non possiamo restare in balia di baby gang, camorristi e immigrati clandestini che seminano terrore e insicurezza".