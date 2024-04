Muscarà: "Anm, aumentano i biglietti della metro ma resta il calvario" Monito della consigliera indipendente

"Mentre si sbandiera la riapertura dell’ascensore di Monte Echia dopo ben 17 anni, gestito da ANM, con la possibilità di affacciarsi non solo sul bel panorama di Napoli ma soprattutto su uno ‘scatolone’ di cemento che lo taglia, tantissimi cittadini ed Assoutenti, mi hanno segnalato di un ennesimo imminente aumento sui biglietti per le linee 1 e 6 a 1,50 - ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà - aumenta il biglietto ma prendere i mezzi pubblici resta un calvario!

Il Dg Anm Favo dichiara che, portando le tariffe a 1,50 ci si adeguerebbe a quanto previsto altrove: ma dove?

A Roma il ticket nella metro dura 100 minuti con la possibilità dell'interscambio tra le tre linee esistenti, A B e C; inoltre lì i treni passano ogni 5 minuti. Quindi vogliono imitare con i costi le altre grandi città italiane, ma non come servizi?

Riaprire dopo 17 anni fa l’ascensore su Monte Echia fa capire la lentezza burocratica e politica, lenta forse quanto i treni per i quali si ricordano di aumentare le tariffe dei biglietti ma non la loro frequenza, proprio come la nostra amministrazione si ricorda di aumentarsi gli stipendi subito dopo le elezioni, ma non la sua efficienza” - conclude la consigliera Muscarà.