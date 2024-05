Cesena - Juve Stabia 2-2: sipario sulla stagione delle vespe La Supercoppa è dei romagnoli dopo la vittoria nel primo match sul Mantova

Finale di 2-2 tra il Cesena e la Juve Stabia e la Supercoppa di Serie C 2024 è dei romagnoli, vincenti nel primo match sul Mantova. Alle vespe non basta il doppio vantaggio nel primo tempo con Mosti e Adorante. Nella ripresa Kargbo e Ogunseye firmano il pari e i gol della vittoria nella competizione per il Cesena.

Il tabellino e la classifica

Serie C - Supercoppa

Terza gara

Cesena - Juve Stabia 2-2

Marcatori: 20′ Mosti (JS), 27′ Adorante (JS), 61′ Kargbo (C), 65′ Ogunseye (C)

Cesena: Pisseri, Donnarumma, Saber (46′ Varone), Kargbo, Berti (75′ De Rose), Ciofi, Adamo (83′ Pierozzi), Corazza (46′ Ogunseye), Silvestri (75′ Coccolo), Fresconi, Pieraccini. All. Toscano. A disp. Klinsmann, Siano, Pitti, Chiariello, Shpendi, David, Piacentini, Giovannini, Nannelli

J. Stabia: Thiam, Bellich, Buglio, Adorante, Pierobon (75′ Romeo), Meli (81′ Piovanello), Mignanelli, Folino (75′ Piscopo), D’Amore (46′ Andreoni), Candellone (75′ Leone), Mosti. All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, La Rosa, Romeo, Baldi, Guarracino, Garau, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: D’Amore (JS), Mignanelli (JS), Folino (JS), De Rose (C)

Recupero: 1' pt, 5' st

Classifica finale

1) Cesena 4

2) Mantova 3

3) Juve Stabia 1