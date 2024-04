Napoli, sono partiti i lavori di riqualificazione della "Vela celeste" a Scampia L'intervento, finanziato dal "Piano periferie", ammonta a circa 18 milioni di euro

Rigenerazione urbana a Napoli, entra nel vivo il piano dell'amministrazione Manfredi relativo alle Vele di Scampia. Al via da ieri i lavori di riqualificazione della Vela B (cosiddetta 'Vela Celeste') finanziati dal Piano Periferie (con un finanziamento di circa 18 Milioni di euro).

Il progetto prevede per la vela B la riqualificazione degli spazi comuni, del piano dei garage e dei porticati, dei collegamenti verticali e del rifacimento delle superfici orizzontali di copertura.

E’ inoltre previsto - nell'ambito dello stesso finanziamento - l’abbattimento della Vela C ('Vela Gialla') che seguirà il trasferimento degli abitanti a partire dal 2025.

"Si aggiunge così un altro tassello nel mosaico complesso di rigenerazione delle Vele di Scampia, iniziando il recupero dell’unica Vela che resterà in piedi come simbolo del passato, del quartiere e delle battaglie del territorio per il riscatto che questa comunità ha condotto", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.