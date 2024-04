Tutti contenti o quasi, eppure l'Europa sta sfuggendo al Napoli I complimenti dopo il pari con la Roma la fotografia di una stagione dove si sono perse ambizioni

Complimenti per il pareggio: anche De Laurentiis è soddisfatto del pareggio ottenuto dal Napoli contro la Roma domenica al “Maradona”. Già Calzona si era detto “confortato” dalla prestazione: esattamente ciò che aveva chiesto alla vigilia. Infatti è terminato il ritiro di Caserta, con gli allenamenti che riprenderanno domani. Nessuno aveva osato chiedere la vittoria, e pazienza se questa ancora una volta non è arrivata. L’accontentarsi di una prestazione buona ma senza il risultato pieno è il segno delle difficoltà del Napoli in questa stagione. Gli azzurri hanno perso altro terreno per la corsa all’Europa, e infatti oggi sarebbero fuori dalle coppe. Svanite definitivamente anche le minime speranze di un sesto posto, resta alla portata la Conference League, e teoricamente anche l’Europa League. Tuttavia, la sensazione è che sfumata la Champions, la prossima stagione senza Europa non sarebbe un dramma. Più importante per il presidente De Laurentiis pianificare il futuro: c’è attesa per il nuovo allenatore, con i tifosi che sperano in Antonio Conte. Per ora, di certo ci sono solo le date del ritiro estivo a Dimaro: gli azzurri torneranno in Trentino per la tredicesima volta, dall’11 al 21 luglio.