Forza Italia: Gravissima la scelta del comune di Napoli contro gli Lsu Comunicato congiunto da parte dei consiglieri comunali azzurri

"Siamo indignati! Il comune di Napoli mette alla porta dipendenti comunali dopo decenni di encomiabile servizio prestato senza il versamento di un euro di contributi previdenziali. Per decenni i lavoratori socialmente utili hanno, con serietà professionale, garantito il funzionamento della macchina comunale e l’erogazione dei servizi ai cittadini napoletani grazie ai trasferimenti del fondo nazionale del ministero del lavoro."

E' quanto scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali di di Napoli: Rosario Andreozzi

Salvatore Guangi, Roberto Minopoli, Rosario Palumbo e Iris Savastano.

"Nonostante la pluridecennale collaborazione, gli stessi potranno accedere solo alla “pensione sociale” senza vedere riconosciuti né Tfr né “pensione lavorativa”! Ma in quale Paese si vede ancora che le misure di sostegno al lavoro non accompagnano alla pensione onesti lavoratori e tante famiglie, peraltro senza coinvolgere politica e sindacati? Durante la riunione di questa mattina abbiamo chiesto di sospendere l’incontro ed invitato i lavoratori ad abbandonare l’aula presenziata dal dirigente Ciancio dell’area risorse umane. Chiediamo, con i lavoratori, trasparenza e approfondimenti attraverso un tavolo politico che possa esprimere indirizzo nelle politiche socio-economiche, comprendere le motivazioni dei trattamenti differenziati tra comuni e società partecipate pubbliche, infine, ponderare il rischio di contenzioso in danno per il Comune di Napoli."