Fa sesso con una escort e poi la rapina massacrandola di botte: brutta storia Un 25enne inchiodato dalle telecamere dovrà rispondere di rapina e lesioni

La polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale ordinario di Napoli sezione del giudice per le Indagini preliminari Ufficio 11, nei confronti di un un 25enne per rapina e lesioni.

L’indagato, dopo aver consumato un rapporto sessuale con una escort, presso la sua abitazione, nel riaccompagnarla, giunto nell’androne dello stabile, l’ha selvaggiamente aggredita, cagionandole lesioni ed impossessandosi della borsa, del portafogli, entrambi di prestigiose griffe, nonché della somma di 650 euro.

La vicenda è stata ricostruita dagli agenti della squadra mobile attraverso la visione dei video acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona nonché dalla audizione della vittima e di alcuni testimoni.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.