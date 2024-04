Onore a Francesca, Carabiniera di Caivano: Così ho aiutato le cuginette abusate Premio Donne Coraggiose 2024 a Francesca Boni

“Ho cercato di metterle a loro agio spiegando che si trovavano in un posto sicuro e che non dovevano avere paura di raccontare come erano andati i fatti perché eravamo lì per aiutarle, non per giudicarle. Mi sono sentita una sorella maggiore”. Nell’agosto del 2023, il contributo del Maresciallo Francesca Boni, in servizio alla Stazione Carabinieri di Caivano (NA), è stato fondamentale per aiutare due cuginette, vittime di una violenza di gruppo a denunciare l’accaduto: con grande sensibilità e grazie alla formazione ricevuta dall’Arma sul Codice Rosso, è riuscita a creare un legame con le due piccole e a farle parlare, rassicurandole sul fatto che sarebbero state protette.

Con orgoglio,ieri il maresciallo Francesca Boni ha ricevuto il premio “Donne Coraggiose 2024”, Istituito dalla Rete Civica delle donne Odv, un riconoscimento alle donne che si sono distinte per scelte di vita e impegno personale sia nel lavoro che nel sociale.