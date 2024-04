La terra trema di nuovo, altro sciame sismico nei Campi Flegrei Scosse superficiali avvertite dalla popolazione di Pozzuoli e dei quartieri occidentali della città

"A partire dalle 08.45 ora locale è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato, sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3". Lo ha reso noto l'Osservatorio Vesuviano, che ha sottolineato come continuino le scosse nel territorio.

Il sisma è stato avvertito sia a Pozzuoli che nei quartieri occidentali di Napoli. Le scosse più forti con magnitudo 1.9 e 2.1, particolarmente superficiali, con epicentro tra via Vecchia San Gennaro e i Gerolamini.